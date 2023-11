Na nowy układ nie ma Rady

Nie walcz z zasadami

Trudno mówić, aby istniała jedna szkoła prowadzenia polityki monetarnej. Stanowi to jeden z powodów, dlaczego w dyskusjach o bankach centralnych posługujemy się pojęciami ornitologicznymi. Skrzydło jastrzębie to zwolennicy bardziej restrykcyjnej polityki monetarnej, a jako skrzydło gołębie określamy decydentów optujących za ostrożniejszym podejściem. Mimo pewnych różnic w samym kreowaniu polityki pryncypia pozostają niezmienne. Jeżeli inflacja się rozpędza, to należy podnosić stopy procentowe, a gdy wraca ona do ustalonego celu (albo przynajmniej jest na ścieżce w tym kierunku), to można obniżać koszt pieniądza, tym samym pomagając w pobudzaniu gospodarki.