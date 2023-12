Nastroje wśród Polaków się zmieniły? Najnowsze dane o koniunkturze

Jak podkreśla GUS bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 15,2 i był o 0,1 p. proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) w grudniu 2023 r.

W odniesieniu do grudnia 2022 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 26,7 p. proc.W 2023 r. BWUK był o 13,5 p. proc. wyższy w porównaniu z 2022 r. i osiągnął wartość -26,3.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) w grudniu 2023 r.

GUS opublikował też inne dane dotyczące koniunktury - to wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK). Opisuje on oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej. Z danych wynika, że współczynnik wzrósł o 1,0 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -6,4.