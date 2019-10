NBP zainkasuje ponad 100 mln zł za monety kolekcjonerskie. W planie "smoleńska" stuzłotówka

Wszystko wskazuje na to, że będzie to rekordowy rok w NBP pod względem sprzedaży monet i banknotów kolekcjonerskich. Bank dobrze pokazuje, jak można robić pieniądze sprzedając produkowane na własne zamówienie pieniądze.

Do tej pory do obiegu trafiły 22 kolekcje, a w kolejce czeka kolejne 5. Dla porównania rok wcześniej było ich o 10 mniej. Przed 2017 rokiem było ich maksymalnie 20 rocznie.

Nie są jeszcze znane ceny sprzedaży kolekcji, które dopiero przed nami, ale na podstawie szczegółowej charakterystyki i cen podobnych zestawów sprzed roku można szacować, że do kasy NBP powinno wpłynąć jeszcze około 16 mln zł. Jeśli dodać do tego sprzedaż za pierwsze dziewięć miesięcy, to wyjdzie w sumie blisko 122,5 mln zł.