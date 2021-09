Nieoczekiwany skutek powodzi w Niemczech. Bundesbank "pierze" miliony euro

Bank podał, że do centrum w Moguncji zwykle trafiają zniszczone banknoty o wartości ok. 40 mln euro rocznie. W tym roku tylko od połowy lipca do końca sierpnia wpłynęło 51 milionów euro z terenów dotkniętych powodzią w zachodnich Niemczech. Niemcy używają gotówki częściej niż mieszkańcy wielu innych europejskich krajów.