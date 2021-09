Inflacja. "Gołębie" walczą z "jastrzębiami". Stracić mogą kredytobiorcy

Trzeba jednak pamiętać, że decyzje w dziesięcioosobowej RPP nie zapadają jednogłośnie, a na posiedzeniach – szczególnie ostatnio – zapewne dochodzi do burzliwych dyskusji. W Radzie zderzają się dwie frakcje – "jastrzębi", czyli zwolenników wyższych stóp procentowych, oraz "gołębi", czyli zwolenników niskich stóp, którzy do tej pory mieli przewagę liczebną.

Rozpędzony pociąg

- NBP pod rządami pana Glapińskiego prowadzi de facto politykę proinflacyjną. A konstytucyjnym obowiązkiem NBP jest utrzymywanie inflacji w granicach 2,5 proc. z odchyleniami rzędu jednego punktu procentowego. To jest systematycznie gwałcone – ocenił prof. Leszek Balcerowicz, były wicepremier i były prezes NBP? w programie "Money. To się liczy".

- Moim zdaniem jakaś reakcja musi być. Ja proponuję łagodne rozpoczęcie cyklu, bo jeśli nie rozpoczniemy teraz, to trzeba będzie w przyszłym roku gwałtownie podnosić stopy, a to będzie bolesne dla kredytobiorców - dodał.

"Jastrzębie" kontra "gołębie"

Zacisnąć zęby i z tym żyć?

- To, co mnie naprawdę niepokoi, to na przykład wskaźnik wzrostu cen żywności, który z miesiąca na miesiąc się zwiększa (...). A prezes NBP i jego analitycy ciągle podkreślają, że wzrost inflacji to właśnie kwestia drogich paliw, że mamy zacisnąć zęby i z tym żyć - powiedział w programie "Money. To się liczy" prof. Witold Orłowski, ekonomista, wykładowca Akademii Finansów i Biznesu Vistula.