O. Rydzyk ma emeryturę, ale "nawet jej nie bierze". Wiadomo, gdzie trafiają pieniądze

"Fakt" wyliczył, że duchowni, którzy nie pracowali nigdzie na etacie, otrzymują świadczenie dofinansowane z Funduszu Kościelnego . Zgodnie z przepisami odprowadzają 20 proc. składki ZUS, pozostałe 80 proc. pochodzi z Funduszu Kościelnego. Minimalna kwota świadczenia to 1588,44 zł brutto. Od 1 marca wzrosła do 1760,86 zł. O. Rydzyk prawdopodobnie otrzymuje jednak większe pieniądze, gdyż był katechetą oraz wykładał w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, którą sam założył.

Emerytura dla uczelni

- Otrzymuje on emeryturę, ale to jest zgodne z obowiązującym w Polsce prawem. Mało tego, wszyscy wiemy, że tej emerytury nawet nie bierze. Zgodnie z jego wolą jest ona przeznaczona na Akademię Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jedyną instytucją kierowaną przez o. Tadeusza Rydzyka – należącą do związku wyznaniowego – jest Radio Maryja, które należy do Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, czyli redemptorystów – powiedział na antenie Radia Maryja o. Jan Król, będący również dyrektorem Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II w Toruniu.