Marszałek Sejmu zlecił NIK kontrolę finansowania kościołów

Młdy 28 min. temu

No i poczytamy o nieruchomościach. Setki takich blokuje młodym życie. O gruntach nie wspomnę. Nabrali a podatki nie płacili. Na pewno będzie sporo do zarzucenia. Dodatkowo należy wiedzieć że wynajem wieczny to oni wprowadzili. Jestem katolikiem i trzeba uzdrowić to co dzieje się z kościelnym majątkiem. Jeszcze okaże się że publiczne środki wykorzystywano źle a przecież to miliardy złoty. Kościół wspierał wiele zła poprzez pieniądze. Powinno się to skończyć właśnie dla jego dobra a nie odwrotnie