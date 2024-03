Przez zalew przesyłek z Chin Polska traci potrójnie. Poczta nie widzi problemu

Chiński deal Poczty Polskiej

Pytanie, kto kogo bardziej wspiera. PTG nie ma co do tego wątpliwości, że na pocztowej współpracy z Chinami tracimy miliardy złotych. W piśmie do posła Suchonia (próbowaliśmy się z nim skontaktować, ale bezskutecznie) stowarzyszenie wskazuje, że Poczta rocznie obsługuje miliony przesyłek nadawanych w Chinach jako tradycyjne listy z korespondencją, a nie droższe paczki. Cena takiej przesyłki to 70 proc. stawki krajowej. Wynika to z przyjętych norm Światowego Związku Pocztowego i regulacji rozliczeń między krajami.