Dotrzymają terminu. Nazwisko prezesa Orlenu już w tym tygodniu [NEWS MONEY.PL]

Alek 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Przecież to ściema, jaki to konkurs jak wybierać będą ludzie PO i całej tej koalicji... gdyby np każda partia mająca klub w Sejmie delegowała po jednej osobie i do tego zasada była taka że musi być zgodność wszystkich żeby wskazać Prezesa to byłoby to może jakieś tam obiektywne i apolityczne ale w tym stanie rzeczy to ściema i mnie nikt nie przekona że nie jest to tylko teatr dla naiwnych a wygra ktoś z poza orbity i bez poparcia PO/KO/13.12