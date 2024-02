Jest nowy szef RN Orlenu. Powiedział nam, co teraz zrobi

We wtorek odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orlen . Pierwsze po odwołaniu z funkcji prezesa Daniela Obajtka. Po tym, jak z funkcji zrezygnował Wojciech Jasiński, przewodniczącym RN został prof. Wojciech Popiołek. Do jej składu powołano łącznie 10 nowych członków.

Nowy szef RN Orlenu stawia cele

Prof. Wojciech Popiołek do Rady Nadzorczej Orlenu po raz pierwszy został powołany 25 stycznia. Zajął miejsce Janiny Goss, przyjaciółki prezesa PiS. To uznany naukowiec - profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, w latach 2006-2019 - kierownik Katedry. Prowadzi wykłady z prawa (Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa).

- Dla dobra spółki (by nie powiedzieć bezpieczeństwa energetycznego kraju) zasadny jest rozważny i pozbawiony emocji, profesjonalny przegląd procesów decyzyjnych i ich skutków. Jak sądzę, w tym przeglądzie powinna także uczestniczyć, w granicach swoich kompetencji i ewentualnie z udziałem przybranych doradców, Rada Nadzorcza. Różne doniesienia medialne to za mało dla ukształtowania stanowiska (poglądu) osób, które uczestniczą/będą uczestniczyć w organach spółki - dodał.

Raport NIK ws. fuzji Orlenu z Lotosem

Kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli ustalili, że aktywa Lotosu zostały sprzedane co najmniej 5 mld zł poniżej oszacowanej przez NIK wartości, z czego zbycie udziałów Rafinerii Gdańskiej na rzecz Aramco nastąpiło poniżej wartości wyceny o ok. 3,5 mld zł. Jednocześnie Aramco uzyskało bardzo mocną pozycję w Rafinerii Gdańskiej sp. z o.o., w tym prawo weta wobec kluczowych decyzji strategicznych w zakresie zarządzania spółką - zaznaczyła Izba. W jej ocenie występuje ryzyko paraliżowania działalności Rafinerii Gdańskiej w przypadku braku zgody udziałowców co do strategicznych kierunków rozwoju spółki.