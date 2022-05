Oszuści żerują na dobroci. Trzeba uważać, na jakie zbiórki wpłacamy pieniądze

Polacy coraz chętniej angażują się w pomoc w internecie. Z roku na rok wpłacamy coraz więcej pieniędzy na zbiórki w sieci, ale dobre serce to również okazja dla oszustów. Tylko w 2021 roku w Stanach Zjednoczonych niemal 100 tys. osób zostało pokrzywdzonych w ten sposób na kwotę 770 mln dolarów – wskazuje Agencja Praktycy w swoim najnowszym komunikacie.

A w Polsce? Według informacji Komendy Stołecznej Policji, w samej tylko Warszawie i powiatach ościennych doszło do 4,5 tysiąca oszustw internetowych, które opiewały na łączną kwotę ponad 16 mln zł. Tomasz Chołast, członek zarządu zrzutka.pl, zwraca uwagę, że pomysłowość naciągaczy nie zna granic. Sprzyjają im trzy czynniki: rozwój technologii, upowszechnienie się kart płatniczych i niska świadomość Polaków na temat zagrożeń w sieci.

Crowdfunding, zrzutki. Oto trzy najpopularniejsze oszustwa

Na co trzeba mieć zatem szczególne baczenie? Agencja Praktycy zwraca uwagę na trzy najpopularniejsze obecnie oszustwa na platformach umożliwiających organizowanie zbiórek pieniędzy.

Jak namierza się oszustów? Jak tłumaczą przedstawiciele zrzutka.pl, czasem pomagają sami użytkownicy, w przypadku zbiórek na zwierzęta pomocne bywają natomiast np. schroniska, często konieczny jest też kontakt ze służbami medycznymi, by zweryfikować zbiórkę i przedstawione dokumenty.

Ważna jest też weryfikacja organizatorów zbiórki. Jeżeli nie przejdzie ona procesu weryfikacji, to konto organizatora może zostać zablokowane, a w uzasadnionych przypadkach zgłoszona zostaje możliwość popełnienia przestępstwa do prokuratury. Pieniądze w takich przypadkach wracają do darczyńców – wskazują przedstawiciele platformy.