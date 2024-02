Państwo oddaje pieniądze za Fiata 126p. Oto kto może dostać zwrot za Malucha

Rekompensat a za Malucha w 2024 roku? Jak się okazuje, jest to możliwe. A co ważniejsze, Ministerstwo Finansów zdecydowało się na podniesienie stawek zwrotu za przedpłaty na samochody marki Fiat. Ta decyzja dotyczy osób, które zdecydowały się na wpłacenie pieniędzy na zakup samochodu, ale nie otrzymały go. Wciąż jest grupa osób, które nie zgłosiły się jeszcze po swoje rekompensaty – pisze dziennik "Fakt".