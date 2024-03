Państwo oddaje pieniądze za Fiaty. Oto kto może je dostać

Odszkodowanie za "Malucha" w 2024 roku? Wygląda na to, że jest to osiągalne. Co więcej, Ministerstwo Finansów postanowiło zwiększyć wysokość zwrotów za dokonane przedpłaty na pojazdy marki Fiat. Ta decyzja dotyczy osób, które zainwestowały pieniądze w zakup samochodu, ale go nie otrzymały. Nadal istnieje grupa osób, które nie złożyły jeszcze wniosku o swoje odszkodowania – informuje dziennik "Fakt".