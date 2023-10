Państwowy gigant powiększa stratę. Powodem niskie ceny produktów i wysokie ceny gazu

Jaś Fasola 18 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

W 2022 roku podnieśli ceny nawozów o 300-400 % i jeszcze mieli stratę. Skoro fabryka ma straty to należy obniżyć pensje całemu zarządowi, zlikwidować rady nadzorcze, które nie spełniają swojej roli (członkowie rad nadzorczych pobierają wynagrodzenia za nic nie robienie). Ile kasy poszło na wybory - reklama (banery kandydatów PIS-u). Skoro zarząd Grupy Azoty się nie sprawdza to należy go na duch zmienić.