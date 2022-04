Podatek od dywidendy – kiedy należy go zapłacić i ile wynosi?

Podatek od dywidendy

Wypłacona dywidenda dla akcjonariuszy i udziałowców spółki kapitałowej jest zaliczana do grupy dochodów podlegających opodatkowaniu z chwilą jej faktycznego otrzymania przez podatnika. Dla akcjonariuszy, będących osobami fizycznymi, dywidenda stanowi przychód z kapitałów pieniężnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W artykule tym ustawodawca wskazał, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym: dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,

oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,

podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,

wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2–2b. Jak obliczyć podatek od dywidendy? Od przychodu pobiera się 19-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy i nie ma możliwości pomniejszenia tego przychodu o koszt jego uzyskania. Przychód z tytułu dywidendy nie łączy się przy tym z dochodami opodatkowanymi według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej i nie wykazuje się go w zeznaniu rocznym.

Pobranego od dywidendy podatku nie opłaca sam podatnik, ale robi to za niego płatnik. Musi on wpłacić na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby spółki wypłacającej dywidendę do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek został pobrany, odpowiednią kwotę.

Powinien też przesłać do urzędu deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym z wykorzystaniem druku PIT-8AR w terminie do końca stycznia roku następującego po danym roku. Płatnik nie musi równocześnie przesyłać deklaracji PIT-8AR podatnikowi, a on sam nie ma obowiązku ujmowania i rozliczania dochodu z dywidendy w rozliczeniu rocznym. Z tego tytułu podatek zryczałtowany jest rozliczany przez spółkę wypłacającą dywidendę.

Jaki podatek od dywidendy zagraniczny zostanie pobrany, jeśli jest ona wypłacana na rzecz Polaka? Otóż będzie to ten sam podatek od zysków kapitałowych. Dywidendy zagraniczne zasadniczo są opodatkowane u źródła, czyli zgodnie z rezydencją emitenta, według odpowiedniej stawki.

Zwolnienie z podatku

Istnieją cztery przypadki, w których możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z podatku od dywidendy. Zwolnienie ma zastosowanie przy spełnieniu w tym samym czasie następujących warunków: spółka wypłacająca dywidendę ma siedzibę lub zarząd na terenie Polski,

otrzymujący dywidendę ma akcje spółki od co najmniej 2 lat,

beneficjent dywidendy ma co najmniej 10 proc. akcji w kapitale spółki,

otrzymujący dywidendę nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. Zwolnienie z podatku od dywidendy nie będzie przysługiwało, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidendy oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Zaliczka na dywidendę

Zdarza się, że jest pobierana zaliczka na poczet dywidendy, ale ona również wchodzi do grona przychodów z kapitałów pieniężnych. Płatnik jest w takiej sytuacji zobowiązany pobrać od wypłaconej kwoty zaliczki zryczałtowaną daninę. Jaki podatek od dywidendy, a raczej zaliczki na dywidendę, się wówczas pobiera? Niezmiennie w wysokości 19 proc. Wyliczoną kwotę podatku od zaliczki trzeba odprowadzić na konto właściwego urzędu skarbowego również w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek.

Dywidenda rzeczowa

Najczęściej wypłacana przez spółkę dywidenda ma postać pieniężną. W nielicznych przypadkach może być wypłacona dywidenda rzeczowa. Wówczas nie ma możliwości poboru podatku należnego fiskusowi i wypłacenia przez spółkę dywidendy pomniejszonej o daninę. Z tego względu to wspólnik czy też akcjonariusz powinien wpłacić na rzecz płatnika, czyli do spółki, należny podatek. Spółka ta po uzyskaniu kwoty odpowiadającej należnemu podatkowi ma ją wpłacić na konto właściwego urzędu skarbowego, ponieważ to na niej spoczywa obowiązek płatnika z tytułu dywidendy.

Dywidenda rzeczowa a VAT

Nieodpłatne przekazanie towarów w ramach dywidendy w formie rzeczowej, o ile od nabycia przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia daniny, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czyli podatkowi VAT. Jet to zgodne z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Należy naliczyć od takiej czynności prawnej podatek VAT według właściwej stawki lub też zastosować do niej zwolnienie, jeśli jest taka podstawa.

