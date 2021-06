Podwyżki stawek za leczenie. NFZ odmawia. Ucierpią pacjenci

nik 1 godz. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

To już chamstwo że domagają się kasy za nic.Leczą przez telefon,nie daja skierowań i chcą podwyżki.Potworzyli taki twór jak lekarze rodzinni a nie ma lekarzy.Przyjmują emeryci co maja w nosie,lekarze ze szpitali co przychodzą wypocząć.Bo co to za leczenie.