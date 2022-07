Polacy nie chcą euro. Obawy przed wspólną walutą wciąż silne

Przystąpienie Polski do strefy euro to temat, który co jakiś czas powraca w debacie publicznej. Inwazja Rosji na Ukrainę znów wzbudziła potrzebę jeszcze bliższej integracji z Europą, ale w Polakach obawy przed wspólną walutą wciąż są silne. - Przeciętny Kowalski nie wie, co oznacza wejście do strefy euro, nie zna korzyści i zagrożeń - skomentował wyniki sondażu ekonomista Marek Zuber.