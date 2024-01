Ponad 6 mln zł na medale. Andrzej Duda szykuje się na odznaczeniowy boom

wdzięczny 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

szykuje się do odznaczeń prawych sprawiedliwych kryształowych? za prawdomówność: Morawieckiego; za najwspanialsze dzieło fantasy: Maciarewicz; za patriotyczne unieważnienie małżeństwa: Kurski; za wybitne oszczędności w funduszu emerytalno-rentowym: Szumowski; za skuteczne dbanie o bezpieczeństwo patriotów Wąsik i Kamiński; za rzetelne informowanie społeczeństwa polskiego: Bochenek, Mazurek, Mastalerek; za wykazanie się ogromnym szacunkiem i miłością: Pawłowicz; za to, że jest: Kaczyński; za dostarczenie rozrywki w Komendzie Głównej: Szymczyk; za wybitne wykazanie się szacunkiem do munduru: Misiewicz; za nowoczesne metody opieki i leczenia: Mejza; za mechanizację rolnictwa: Kaczmarczyk: za doświadczanie cudu spadających z nieba dworków: Obajtek; za oszczędność i przejrzystość wydatków na zbrojenia: Błaszczak; za wspaniałe konferencje prasowe konkurujące z wybitnymi kabaretami: Glapiński; za ekstremalne podróże kabrioletem przez Mongolię do Brukseli: Czarnecki; wydaje się, że ten budżet jest zbyt mały.... bo zasłuzonych do odznaczeń jest wielu