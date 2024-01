Prezydent zgodził się na finansowanie in vitro, teraz szykuje alternatywę. Ruszyły prace

tak uważam 58 min. temu zgłoś do moderacji 1 13 Odpowiedz

IN VITRO NIE POWINNO BYĆ FINANSOWANE. Pomijając już nawet kwestię mrożenia zarodków co jest zarówno nieetyczne jak i kosztowne to kto potem zagwarantuje, że nie będą następnie występowały związki kazirodcze a co za tym idzie wady genetyczne w takich związkach zawartych przez dorosłe osoby poczęte tą drogą. Kto będzie pamiętał za naście lat kto od jakiego ojca pochodzi tym bardziej jak jest tajemnica? A sprawy prawne z tym związane? To jest lawina różnorodnych problemów. To nie jest absolutnie metoda lecznicza i dlaczego wszyscy się mają na to składać? Tyle jest dzieci do adoptowania, że in vitro jest całkowicie zbędne