Rekordowa kumulacja w USA. Szczęśliwy kupon zrobił z gracza multimilionera

Szczęśliwy los na loterię Powerball zawierał liczby: 22, 24, 40, 52, 64 i czerwony Powerball 10. Power play wyniósł 2. Kupon zawierający wszystkie liczby został sprzedany we Frasier Park w Kalifornii, który znajduje się pomiędzy Los Angeles i Bakersfield w hrabstwie Kern – podaje ABC News.

Ogromna wygrana w amerykańskiej loterii

Szczęśliwy posiadacz losu zgarnął tym samym nagrodę główną w wysokości 1,73 mld dolarów (ok. 7,39 mld zł według obecnego kursu dolara ). Zwycięzca jednak nie zgarnie całej tej kwoty.

Swoje od wygranej odliczy też amerykański urząd skarbowy. Część trafi też na różnej maści opłaty. Do gracza ostatecznie trafi ok. 756,6 mln dolarów (ok. 3,24 mld zł), jeśli zdecyduje się na jednorazową wypłatę gotówki.