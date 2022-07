Rosjanie wprowadzili nowy banknot. Okazał się bezużyteczny

Nowy banknot o nominale 100 rubli miał podnieść patriotycznego ducha Rosjan. Do obiegu miał trafić na początku lipca. Okazał się jednak bezużyteczny. Jak przypomina "The Telegraph", amerykańskie firmy, które produkowały bankomaty, w międzyczasie opuściły Rosję, co "uniemożliwia" wypłacanie nowych pieniędzy.