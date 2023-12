Ruszają wypłaty 800 Plus. Pierwsze przelewy trafiły już do rodziców

Handlowiec 22 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

No to teraz się mój sklep monopolowy rozwinie. Mam punkt w centrum osiedla z bardzo dużą ilością jednostek dochodowych. I tak po każdej wypłacie 500 plus miałem bardzo dobre obroty. To teraz już mogę zacząć sobie wybierać kierunek na wakacje. Może Japonia, Malediwy? To 500 (800) plus to naprawdę był strzał w dziesiątkę.