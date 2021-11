Rynek reaguje na słowa Morawieckiego. Złoty się umacnia

- Będziemy robili wszystko w komunikacji i w naszych działaniach realnych, aby złotówka była nieco silniejsza - obiecał Mateusz Morawiecki. - Ale dla wszystkich tych, którzy mają dług zaciągnięty w walucie, a w szczególności dla budżetu polskiego, który ma częściowo dług denominowany w walutach obcych, to nie jest dobre – zastrzegł premier.

Złoty się umacnia

Na deklarację Morawieckiego błyskawicznie zareagował rynek. Kurs euro z poziomu 4,72 spadł do 4,69. Z kolei kurs dolara obniżył się do poziomu 4,16 z 4,18 zł.

Zobacz także: Załamanie złotego. Co dalej z polską walutą?

Ruchy są niewielkie, ale wyraźne. Zupełnie inaczej, niż po wcześniejszych wypowiedziach prezesa NBP Adama Glapińskiego, który dał inwestorom do zrozumienia, że interwencji w sprawie słabego złotego nie będzie.

Skąd się bierze kryzys

Mimo niewielkich ruchów, jakie można zauważyć w poniedziałek, złoty nadal jest notowany najsłabiej od 2009 roku. Zdaniem ekspertów, to wynik kryzysu geopolitycznego i konfliktu na linii Polska - Unia Europejska.

"Inwestorzy powinni z uwagą wyczekiwać momentu, w którym do tego dojdzie. Dlaczego? Dlatego, że kiedy już złoty ubije dno, będzie to idealny moment dla kapitału zagranicznego, by wejść na GPW. Wiele spółek na polskiej giełdzie wciąż może uchodzić za tanie. Jeśli dodatkowo polska waluta będzie skrajnie osłabiona, z pewnością niejeden fundusz mocniej zaangażuje się w skupowanie akcji na warszawskiej giełdzie" - pisze Independent Trader.