Decyzja RPP wyhamuje inflację? Ekonomiści sami są zaskoczeni skalą wzrostów

Inflacja się rozkręca i przekroczy 7 proc. - nie mają wątpliwości ekonomiści. Eksperci przyznają, że skala comiesięcznych wzrostów cen badanych przez GUS zaskakuje. W środę Rada Polityki Pieniężnej ma podjąć decyzję co do stóp procentowych - jeśli stopy zostaną podwyższone, może to wpłynąć na inflację.