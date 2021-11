To sądny tydzień dla polskich kredytobiorców. Przed nami ważna decyzja

informacja 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Spokojnie, Polski Ład wszystko USPOKOI, wejdą nowe płatności dla gmin, miast, te przeżycą to na mieszkańców, no bo jak inaczej. Podrożeje oświetlenie, sprzątanie i nawet Po Raz Kolejny wywózka śmieci, podrożeją drobne usługi jak np. szefc, czy dorabianie kluczy,podrożeje mechanika samochodowa itd. TO TAK Z AUTOMATU, bez przeliczania ich właścicieli czy się opłaca czy nie. Rząd dostanie na początek niezłe wpływy, NA POCZĄTEK, a później... co to kogo obchodzi, Wygrają WYBORY będą się martwić. A wygrają, bo będą rozdawać kasę. Zresztą KTO BY CHCIAŁ TERAZ OGARNĄĆ TEN PASZTET. Musi być dotknięcie dna, żeby poparcie dla nowej władzy było na poziomie 50 procent.. bo będzie bolało, oj będzie.