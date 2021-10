Inflacja może się utrwalić. Polska bardziej zagrożona niż inne kraje

Dykta 16 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Inflacja to wynik niekompetencji Morawieckiego i Glapińskiego! Po pierwsze - piramida PPK, która drenuje zarobki Polaków! Po drugie - dodruk 500+ (aczkolwiek wsparcie dla rodzin posiadających dzieci jest czymś zrozumiałym). Po trzecie - bandycka stawka PIT 19+4%, 17%, 32% która jest podatkiem od pracy. To wszystko sprawia, że od każdej pensji zagrabiane jest co najmniej 50% przychodów, a często jest to 70-75% !!! Na koniec Nowy Wał, który dorzuca 4,9% oraz 9% haraczu netto od stycznia. Szacuję, że maksymalnie do 20 marca 2022 ten pisowski skok ZBANKRUTUJE. Do zobaczenia w szarej strefie :)