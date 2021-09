Glapiński: NBP nie dopuści do utrwalenia wysokiej inflacji. Co zamierza prezes?

- Najważniejsze z naszego punktu widzenia jest to, jak będzie się kształtowała w przyszłym roku koniunktura, jaki będzie rynek pracy i jak to będzie wpływało na procesy inflacyjne - wskazuje szef NBP Adam Glapiński.

To oznacza, że bank ograniczyłby swoją politykę pieniężną, która w ostatnim czasie sprowadzała się m.in. do zwiększania ilości pieniędzy w gospodarce i obniżania kosztu pieniądza poprzez obniżki stóp procentowych (spadek oprocentowania kredytów).

Najważniejsza gospodarka

Prezes sugeruje, że kluczowe będzie sterowanie tempem sprowadzania inflacji do celu, czyli spowalniania wzrostu cen. Według niego, szczególnie przy negatywnych szokach podażowych oraz pandemii, tempo to nie może być nadmiernie szybkie, bo może zaszkodzić ożywieniu gospodarczemu.

- Oceniam, że inflacja będzie się obniżać w przyszłym roku, choć dzisiaj trudno powiedzieć, czy samoistnie powróci do celu - prognozuje prezes NBP. - Oczywiście skala obniżenia inflacji będzie najprawdopodobniej ograniczana m.in. przez kolejne wzrosty cen energii elektrycznej, ale także przez presję popytową, przez co inflacja może nadal utrzymywać się wyraźnie powyżej 2,5 proc. - dodaje.

Skąd tak wysoka inflacja?

- To wszystko są czynniki, na które NBP nie ma wpływu i nie jest w stanie ograniczyć ich oddziaływania. Co więcej, one wszystkie mają charakter negatywnych szoków podażowych, a więc takich, które z jednej strony podbijają koszty i ceny, a z drugiej obniżają wzrost gospodarczy. Powtórzę, choćby nie wiem jak NBP próbował obniżać te ceny, to nie ma do tego żadnych narzędzi - podkreśla Glapiński.