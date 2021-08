Planujesz remont lub budowę? Szykuj portfel. Fachowcy podnieśli stawki

Hmmm 1 godz. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Pracowniki ( czyli ten, który musi pracować, żeby utrzymać się przy życiu ) to współczesne określenie niewolnika. Wolnymi ludźmi ( w sensie dosłownym w dawnych czasach byli to jedyni pełnoprawni obywatele państw ) to ci, którzy mają wystarczająco dużo zasobów, żeby nie pracować i żyć z tego co mają - spadkobiercy, ludzie, którzy dorobili się na całe życie w kilka lat etc. etc. Cała reszta to niewolnicy pracy, którzy jak chcą miec coś więcej to muszą brać kredyt czyli podpisywać cyrograf na pracę do końca życia ...