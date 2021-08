Polskie banki zarobiły więcej niż te z zagranicznym kapitałem. Oto przyczyna

Widać, że najgorsze mają już za sobą. Koronakryzys odbił się na zyskach sektora bankowego, które w 2020 roku spadły o prawie połowę. Za to po pierwszych sześciu miesiącach tego roku są o blisko 90 proc. lepsze niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Nie umknęło to uwadze Ministerstwa Aktywów Państwowych MAP, które nadzoruje kilka banków z decydującym udziałem (bezpośrednim lub pośrednim) Skarbu Państwa.

Świetny wynik polskich banków

Jak wskazuje Jacek Śliwka, podsekretarz stanu w MAP, banki Skarbu Państwa w sześć miesięcy wypracowały 3,5 mld zł zysku. Warto jednak dodać, że oprócz wymienionych przez niego: PKO BP, Pekao i Alior Banku, pod kontrolą państwową jest też Bank Ochrony Środowiska. Jego zyski jednak nie zmieniają jednak sytuacji na plus - były bowiem najsłabsze.

BOŚ to jedyny państwowy bank, który nie poprawił wyniku sprzed roku. Jego zyski spadły z 40 mln zł do 7 mln zł. Należy jednak podkreślić, że to malutki bank na tle konkurentów. Jego biznes można szacować na 771 mln zł, podczas gdy średniak, jakim jest Alior, ma wartość blisko 5,5 mld zł, a gigant PKO BP jest wart prawie 50 mld zł.