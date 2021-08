PKO BP niemal podwoił zyski. Bank ma za sobą rekordowy kwartał

Już wyniki pierwszego kwartału pokazywały, że PKO BP wychodzi na prostą po trudnym, koronakryzysowym roku. Najnowsze statystyki to potwierdziły i to tak dobitnie, jak się da.

Nie jest to jednak zaskoczenie. Analitycy spodziewali podobnego wyniku. Oczekiwania dziewięciu biur maklerskich ankietowanych przez PAP - co do zysku netto w drugim kwartale - wahały się od 1,22 do 1,34 mld zł.