Ugody z frankowiczami. Bank Millennium kosztowałoby to 4-5 mld zł

Ale jak to jest. Ci co brali umowy we frankach czy euro to nie wiedzieli że kurs tych walut jest płynny. Jeśli banki zaczną oddawać kase kredytobiorcom to nie będzie kasy na kredyty dla reszty społeczeństwa. O to chodzi.