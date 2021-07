Inflacja w lipcu. Absolutny rekord dekady. Problem z drożyzną coraz większy

IRENA 20 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Pod publiczkę majstrowanie przy ekonomii to socjalizm. To skończy się coraz większa inflacją, która już zjada pokaźna cześć propagandowego 500 plus. Dotąd wypłacali je z nadwyżek, które zastali w budżecie na początku kadencji. Była dobra koniunktura i skorzystali. Niestety tak to psuli, że kiedy przyszły trudniejsze czasy musieli nas zadłużyć bardziej, niż Gierek.