Indeks PiS 2.0 złapał zadyszkę. Największym obciążeniem miedziowy gigant

podatnik 1 godz. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

To nie zadyszka to tragedia bo nie ma z czego robić najbardziej złożonego produktu made in PRL bis czyli palet i jak tu się rozwijać Panowie premierzy Jarozbawie i VATeuszu Morawietzky i do tego wszystkie mafie VAT'owskie ogolone pozostali tylko do golenia ci co sprywatyzowali PRL?