Ceny w Polsce szaleją. A najgorsze jeszcze przed nami

Ceny we wrześniu były średnio o 5,9 proc. wyższe niż rok wcześniej – podał w piątek Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to, że inflacja okazała się jeszcze wyższa, niż wstępnie szacował GUS. Ekonomiści są zgodni, że drożyzna w Polsce nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Kiedy wzrost cen przyspieszy do 7 proc. w skali roku?