Polska z najwyższą inflacją w UE. Wracamy na pozycję lidera drożyzny

W sierpniu z podium spadły Węgry, które z inflacją rzędu 4,9 proc. znalazły się na czwartej pozycji w rankingu. Co prawda wzrost cen nad Balatonem był nieco wyższy niż w lipcu, kiedy wyniósł 4,7 proc., czyli tyle samo co w Polsce, jednak wśród liderów drożyzny ceny rosły jeszcze szybciej.

To właśnie Węgry od kwietnia do czerwca były krajem z najwyższą inflacją w UE. Jednak węgierski bank centralny rozpoczął już podwyżkę stóp procentowych, co może hamować inflację. Narodowy Bank Polski na razie zwleka z takim krokiem. Na sugestię, że NBP powinien robić to samo, szef polskiego banku centralnego Adam Glapiński powiedział w czerwcu, że nie należy oglądać się na "egzotyczne banki centralne".