Nietrafione prognozy szefa NBP o inflacji. Komu służy ukryty podatek?

W ubiegłym roku średnie miesięczne wydatki na jedną osobę w gospodarstwie domowym wyniosły 1210 zł - wynika z danych GUS. Przy pięcioprocentowej inflacji przeciętny Polak, chcąc zachować swój standard życia, wyda o ok. 60 zł miesięcznie więcej. Jeśli taka inflacja utrzymałaby się przez 12 miesięcy, oznacza to wzrost wydatków o ok. 720 zł rocznie.

1. Inflacja bez wpływu na portfele najmniej zarabiających?

2. Szczyt już za nami

3. Inflacja? "To nie pytanie do NBP"

Dbanie o to, aby ceny w Polsce nie rosły zbyt szybko, to jedno z zadań banku centralnego, który może hamować wzrost cen podnosząc stopy procentowe.

4. Skąd to zaniepokojenie?

Co więcej, wzrost zarobków, o którym tak chętnie mówią rządzący, ma też negatywne skutki - może wywołać spiralę płacowo-cenową. Co to oznacza? Pracownicy obawiają się inflacji, więc domagają się podwyżek, co z kolei przekłada się na wzrost cen.