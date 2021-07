Prezes NBP: Inflacja nie ma negatywnego wpływu na portfele Polaków

stary 15 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Zacznijmy od wyjaśnienia czym jest inflacja = "podatek inflacyjny" Wyłącznie na plus jest dla państwa, które pożycza pieniądze od obywateli ( bo musi oddać mniej ). Wartość nabywcza pieniądza maleje .. a to znaczy że jak nie dostaniemy podwyżki to ciągle stać nas na mniej. Panie prezesie... tu już nie ma głupich... Oczywiście osoby z grubymi portfelami mają to w nosie (100 w te czy w te ).