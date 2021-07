W czerwcu polski przemysł pobił rekord wszech czasów

Ekonomia 22 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

PMi w Polsce urosło. Nadprodukcja. To i towary powinny tanieć. To jest prawo rynku. Jak producenci ropy w czasie pandemii mieli nadprodukcję i rynki były zapchane z powodu zamknięcia ludzi w domach to cena paliw leciały na łeb na szyję oczywiście w dół. Prosta ekonomia. U nas produkcja do magazynów a cena w kosmos. Jest tu jakaś logika. Uczcie się ludzie myślenia. Światem rządzi Wielki Brat i czuwa nad ekonomią. Maluczkimi nie da podnieść choćby paluszka a co dopiero główkę.