Nowe dane GUS o zarobkach. W jednej branży 10 tys. brutto

Przy takich zarobkach kwota "na rękę” wynosi ok. 4094 netto. Prawie 1600 zł pochłaniają składki i zaliczki na podatek. Składki na ubezpieczenia emerytalne wynoszą ok. 554 zł, na ubezpieczenie rentowe - ok. 85 zł, chorobowe - ok. 139 zł, zdrowotne – ok. 441, zaś zaliczka na podatek około 367 zł.