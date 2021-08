Rekordowe straty Polaków na lokatach. Tak źle nie było od 15 lat

dgen 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Już dawno, dawno temu w technikum mechanicznym, na zajęciach z podstaw ekonomii uczono mnie, że lokata nie służy do inwestowania tylko do "krótkotrwałego przetrzymywania gotówki". Czyli np. sprzedałeś mieszkanie, nie masz co zrobić z kasa bo za miesiąc kupujesz dom - wpłacasz do banku a potem wyciągasz. Do inwestowania służą akcje, nieruchomości, waluty, działa sztuki itd. O jakich stratach więc piszą dziennikarze ?