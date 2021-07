Boom! Inflacja wystrzeliła. Kłopot z ekonomicznego robi się już polityczny

Z kolei wzrost cen powyżej 5 proc. w skali roku ostatni raz widzieliśmy dwadzieścia lat temu, w 2001 roku. I wiele wskazuje na to, że możemy zobaczyć go ponownie w kolejnych miesiącach. Zdaniem ekonomistów, poziom 5 proc. nie wyznacza bowiem maksymalnej inflacji w tym roku.

Zobacz także: Wakacyjne korki na autostradach. Bramki do likwidacji, powstaje nowy system

Do najnowszych danych o inflacji odniósł się na Twitterze Donald Tusk, a temat "drożyzny" staje się dla rządu problemem politycznym. Sam premier Morawiecki także piątek przyznał, że podwyżka cen przyjmuje już "niepokojący" rozmiar.

O to, aby ceny w Polsce nie rosły zbyt szybko, powinien dbać Narodowy Bank Polski. Prawie zerowe stopy procentowe, jakie mamy obecnie w Polsce, cieszą spłacających kredyty, gdyż obniżają wysokość raty. Ale jednocześnie mogą napędzać wzrost cen w kraju.

Po pierwsze, jak powiedział w lipcu prezes banku centralnego Adama Glapiński, NBP oraz Rada Polityki Pieniężnej nie powinny się spieszyć się z podwyżką stóp . Stopy zostały obniżone prawie do zera, aby walczyć z kryzysem i pobudzić gospodarkę. Zdaniem Gapińskiego, nie można zakłócać postpandemicznego ożywienia.

Co więcej, po majowym odczycie, który pokazał 4,7 proc. w skali roku szef banku centralnego stwierdził, że szczyt inflacji mamy już za sobą. Taki pogląd mógł nawet wydawać się słuszny po czerwcowych danych, które pokazały 4,4 proc. w skali roku. Jednak w lipcu inflacja zaskoczyła.

"Zadowolenie RPP ze spadku czerwcowego przedwczesne. Przed nami presja kosztowa i popytowa, w warunkach, kiedy PKB oparte na konsumpcji, a inwestycje słabe od lat, to recepta na długi okres podwyższonej inflacji” – napisali na Twitterze ekonomiści ING Banku Śląskiego.

Co zrobi RPP?

"Po dzisiejszym odczycie rośnie jednak prawdopodobieństwo, że Rada nawet wcześniej (może już we wrześniu br.) zmieni retorykę, przygotowując rynki finansowe na zmiany w polityce monetarnej” – ocenia Monika Kurtek.

Natomiast według ekonomistów ING Banku Śląskiego, wysoka inflacja wspiera scenariusz podwyżki w listopadzie. "Rada podała warunki do podwyżki, naszym zdaniem większość będzie spełniona w IV kwartale 2021, nie można wiecznie czekać na efekty pandemii" - oceniają.

Dlaczego inflacja w Polsce przyspieszyła?

Piątkowe dane GUS to wstępny odczyt. Dokładniejsze dane - co i o ile zdrożało poznamy za dwa tygodnie. Trzeba też pamiętać, że wynik 5 proc. odnosi się do średniego wzrostu cen, który dla poszczególnych kategorii towarów i usług mógł być znacznie większy lub mniejszy.