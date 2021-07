Stopy procentowe. Prezes NBP: Nie będziemy się spieszyć

- W żadnym wypadku NBP i RPP nie powinna się spieszyć z decyzjami o ewentualnym zacieśnieniu monetarnym, do czego niektórzy tak pochopnie nas wzywają – powiedział prezes NBP Adam Glapiński podczas piątkowej konferencji.

- Nie możemy zakłócić dopiero co rozpoczętego postpandemicznego ożywienia pochopnym działaniem, które i tak tej obecnej inflacji nie obniży - dodał.

Jednak prezes NBP ocenił, że w kolejnych kwartałach może być uzasadnione rozpoczęcie dyskusji o dostosowaniu polityki pieniężnej, czyli m. in. o podwyżce stóp procentowych. Wymienił trzy czynniki, jakie muszą wystąpić, by do tego doszło.