RPP zaskakuje. Zdecydowała w sprawie stóp procentowych. Co dalej z kredytami?

Od ponad roku główna stawka oprocentowania w NBP wynosiła 0,1 proc. Przez wiele miesięcy posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) były tylko formalnością, bo wiadomo było, że nie dojdzie do zmian stóp procentowych. Tym razem pojawił się duży znak zapytania.

Ostatecznie na środowym posiedzeniu znalazła się większość, która przegłosowała podwyżkę stóp procentowych i tym samym koniec ze status quo. Prócz głównej stawki, która wzrosła z 0,1 do 0,5 proc., mamy jeszcze oprocentowanie środków lokowanych w NBP przez banki komercyjne - pozostało na poziomie 0 proc. Z kolei stopa lombardowa (kredytowa) wzrosła z 0,5 proc. do 1 proc.

Stopy procentowe. RPP pod presją

Wiele wskazywało na to, że dotychczasowy poziom stóp procentowych nie utrzyma się długo. RPP znalazła się pod dużą presją inflacji, która we wrześniu sięgnęła prawie 6 proc. A warto przypomnieć, że zgodnie z założeniami polityki pieniężnej nie powinna przez dłuższy czas przekraczać 3,5 proc. (cel to 2,5 proc. +/- 1 pkt. proc.).