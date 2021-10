Kursy walut błyskawicznie reagują na słowa premiera. Euro w chwilę staniało o 3 grosze

W związku z najwyższym od 20 lat wzrostem cen, wielu ekonomistów sugeruje, że to może być odpowiedni czas na podwyżki stóp procentowych. Wyższy koszt pieniądza mógłby w dłuższej perspektywie czasu przyczynić się do wyhamowania inflacji.

Na decyzję RPP z niecierpliwością czekają inwestorzy . Widać to po nerwowości, jaka zapanowała na rynku walut. W środę około południa doszło do nagłego zjazdu w notowaniach euro, dolara i franka szwajcarskiego.

Skąd taka reakcja rynku?

Morawiecki na szczycie UE w Słowenii krótko odniósł się do cen energii, które rosną. Przy okazji delikatnie zahaczył o temat NBP i to wystarczyło.

Spekulanci najwyraźniej odebrali to jako zachętę do działania i np. podwyżki stóp procentowych, korzystnej z perspektywy siły polskiej waluty. Tak więc od razu euro staniało. Równocześnie kurs dolara spadł z 4 do 3,98 zł, a franka z 4,30 do 4,28 zł.