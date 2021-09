Stabilność cen głównym celem NBP w 2022 roku. Znamy założenia polityki pieniężnej

Niedawno głos w tym temacie zabrał prezes NBP Adam Glapiński, który zapewnił, że bank nie dopuści do utrwalenia wysokiej inflacji . Teraz światło dzienne ujrzały założenia polityki pieniężnej na 2022 rok, z których wynika, że "głównym ustawowym celem pozostaje zapewnienie stabilności cen".

Mogłoby się wydawać, że czekają nas jakieś specjalne działania ze strony banku centralnego, który szybko będzie w stanie wyhamować wzrost cen do takiego poziomu, by wskaźnik inflacji nie wskazywał obecnych 5,5 proc., a zamiast tego między 1,5-3,5 proc. To właśnie dla NBP jest "stabilność cen" i taki cen inflacyjny sobie stawia.