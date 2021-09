Prezes NBP chciał dobrze. Wyszło na niekorzyść złotego

emeryt5000+ 5 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Zgodnie z art. 3. 1. ustawy o NBP - podstawowym celem działalności NBP jest UTRZYMANIE STABILNEGO POZIOMU CEN, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP. Prezes zapomniał co jest podstawowym i najważniejszym celem działalności NBP? Najwyższy czas sobie to przypomnieć. Wspieranie polityki gospodarczej Rządu jest możliwe, pod warunkiem, że nie ogranicza to celu podstawowego. Inne postępowanie jest nie tylko okradaniem oszczędzających, ale przede wszystkim złamaniem przepisów ustawy, a to już jest karalne. Czy ktoś o tym pamięta???