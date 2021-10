RPP podwyższa stopy procentowe. Jest uzasadnienie

matematyka przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Światowa inflacja pochodzenia cen ropy i gazu jest w gestii polityki światowej która dyktuje koszty transportu i energii cieplnej oraz do zasilania maszyn fabrycznych. NBP ma kasę ale tylko rząd może podjąć decyzję o jej wykorzystaniu w inwestycjach do intensyfikacji wydobycia gazu ziemnego z Wielkopolski. Złoża zachodnie od Warty czyli Nowa Sól, Rawicz, Wschowa, Góra, Poznań 6,7 i 9 już sprzedane w 2016 roku firmie z Denver Kalifornia za wsparcie wojskowe i je mamy - F16 z rakietami MACH9, 30 baterii PATRIOT szkolimy obsługę, F35 przyrzeczone, czołgi Abrams przyrzeczone. Ale mamy jeszcze złoże Wschodnie od Warty do Wisły które jest wciąż do wydobycia. NBP może również sfinansować budowę infrastruktury do przesyłu gazu bo to jest największy problem. Na przykład 3 odwierty gazowe przy drodze z Trzebnicy do Milicza wciąż niepołączone ze stacją od azotowania w Odolanowie. A przydała by się jeszcze 1 lub 2 takie stacje koszt duży zwłaszcza, że gaz z Wielkopolski oprócz azotu ma inne zanieczyszczenia bardzo cenne takie jak gazy szlachetne np Hel, który wykorzystują STEROWCE, a w przyszłości Brytyjskiej techniki również samoloty transportowe, Argon i inne. Ropa - dla przemysłu no w tej chwili też NBP może dołożyć miliardy do przyśpieszenia wydobycia z Pomorza Zachodniego Krosno Drawsko Pomorskie, Międzyzdroje. Platforma GIANT wierci 4 Black Howki w gotowości obronnej przed terrorystami ze strefy ECO. No i wreszcie NBP na wniosek rządzących może dofinansować pozyskiwanie nie wyczerpywalnej energii GEOTERMALNEJ. Wiadomo od Gierka co i gdzie, ale odwierty trzeba oczyścić i przypiąć do infrastruktury ciepłowniczej która jest w miastach. Temperatury 100C są płytko dostępne już 2500m w wielu miejscach szczególnie na Zachodniej stronie. Na razie jest eksploatacja rekreacyjna-BANIE i SPA, zamiast przemysłow-energetyczna co realizują Niemcy. Koszty odwiertów są jednak spore ok 25mln zł za 2500m głębokości. MASZ ze zrozumieniem czytać. Licencje na gaz łupkowy w całości jest w rękach Rosji która je wykupiła nie wiem na ile lat bo technologi wydobycia i tak nie ma. Ale czytać internetu nie potrafisz i dlatego nie wiesz nic o 5,5 bln m3 gazu ziemnego którego złoża są w Wielkopolsce. Znane od 1976 roku kiedy wybuchły z odwiertu koło Ostrowa Wlkp. I o złożach 4000mld t ROPY poniżej 7000m w trójkącie Drawsko Pom., Krosno Odrz. i Międzyzdroje też nie słyszałeś? To poczytaj ze zrozumieniem i spróbuj ogarnąć, że najbogatsza Arabia Saudyjska ma do wydobycia 260 mld ton. No nie, nie ogarniesz za trudna matematyka.