Inflacja przebiła wszelkie prognozy. Takiej drożyzny nie było od ponad 20 lat

W październiku ceny dóbr i usług konsumpcyjnych były średnio o 1 proc. wyższe niż we wrześniu . Z kolei w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku skoczyły o 6,8 proc. - wskazuje Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Obecnie mamy do czynienia z największym uderzeniem w portfele od wiosny 2001 roku . Przez 20 lat, pomijając tegoroczną drożyznę, najwyżej inflacja sięgała 5 proc.

Pozostaje mieć nadzieję, że nie powtórzy się sytuacja z początku XXI wieku, gdy ceny w skali roku potrafiły rosnąć w tempie nawet 10 proc . Choć można dostrzec przesłanki do realizacji i takiego scenariusza.

"Dotąd nasz wskaźnik skłonności firm do podnoszenia cen był dość dobrze skorelowany z późniejszymi faktycznymi odczytami inflacji. Gdyby ta korelacja miała się utrzymać, mogłoby to oznaczać w najbliższych 12 miesiącach wzrost inflacji do około 9 proc." - czytamy w raporcie.