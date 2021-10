Podwyżki cen planuje 71 procent firm. Takiej sytuacji nie było w 11-letniej historii badania

- Istnieje ryzyko, że doszliśmy już do sytuacji, w której inflacja na tyle mocno weszła do świadomości konsumentów i przedsiębiorców, że zacznie nakręcać się typowa spirala inflacyjna - ostrzega Mariusz Maik, ekspert Grant Thornton .

Wskazuje, że ludzie pogodzili się z tym, że ceny rosną, więc akceptują kolejne podwyżki cen oraz żądają od pracodawców podwyżek płac. A to z kolei zachęca przedsiębiorców do dalszego podnoszenia cen .

Chcą podnosić ceny. Rekordowa dysproporcja

Z raportu wynika, że odsetek firm planujących podnosić ceny swoich towarów i usług w najbliższych 12 miesiącach wzrósł do 71 proc. z 40 proc. rok temu. Jednocześnie tylko 5 proc. chce obniżać ceny.

Wskaźnik netto wynosi więc 66 pkt. proc. i jest to najwyższy wynik w 11-letniej historii badania . W poprzednich latach kształtował się w przedziale 19-41 pkt. proc.

"Dotąd nasz wskaźnik skłonności firm do podnoszenia cen był dość dobrze skorelowany z późniejszymi faktycznymi odczytami inflacji. Gdyby ta korelacja miała się utrzymać, mogłoby to oznaczać w najbliższych 12 miesiącach wzrost inflacji do około 9 proc." - czytamy w raporcie.