Rząd daje po 1500 zł. Pomoc dla prawie miliona gospodarstw

zwykłyRP 8 min. temu

1500 zł dla ludzi, którzy często za nową rządu zmienili źródło ciepła na ekologiczne, to kpina w biały dzień. Od 1 stycznia ludzie ogrzewający domy i mieszkania np. pompą ciepła "w nagrodę" za chęć bycia ekologicznym i nowoczesnym zapłacą astronomiczne rachunki za prąd sięgające wielu tysięcy złotych. Na otarcie łez dostana od rządu 1500 zł zapomogi. Przecież to kpina ! PO co to ? Nie prościej byłoby zamiast tej jałmużny zrobić to co inne kraje, czyli wyznaczyć maksima cen za prąd od spółek energetycznych na czas kryzysu ? Tak zrobiła już część państw Unii Europejskiej, ale nie Polska która jest rządzona przez PiS. A dlaczego ? Bo lepiej kombinować jak tu do budżetu ściągnąć więcej kasy, potem jakieś ochłapy rzucić ludziom, a na końcu się chwalić jakimi się to dobrymi politykami jest. A przecież każdy normalnie myślący wie, że 7000 % marży w cenie za prąd do zwykłe złodziejstwo. I co z tego, że Sasin wymyślił 50 % podatek od ponadmiarowych zysków. No to tym pisowskim zarządom zostanie zostanie ... 3500 %. A przecież to będą pieniądze, które zasilą w części i budżet państwa (bo to przecież spółki Skarbu Państwa), a także pisowskie zarządy. PiS nie zrezygnuje z tej kasy. No k...wa czy tych ludi w końcu, ktoś wyprostuje ? Bo to co robią to kina do kwadratu ze zdrowego rozsądku, z logiki, z ekonomii i przede wszystkim z obywateli.